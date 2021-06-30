Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Haziran 2021

Bakan Çavuşoğlu: Sputnik aşısının 400 bin dozu Türkiye'ye geldi

Kılıçdaroğlu'dan 5 dilde Kanal İstanbul uyarısı: Projeye destek finansal destek sağlayacak kuruma hazineden geri ödeme yapılmayacak

Akşener'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Uluslararası hukukta tiksindirici borç diye bir kavram var; biri bir parayı söke söke alacaksa senden alacak

Şentop: ‘Parlamenter sistem’, ‘başkanlık sistemi’ tartışması varsa bu anayasa tartışmasıdır

HDP de çekildi; Kadına Şiddet Komisyonu'nda yalnızca AKP ve MHP üyeleri kaldı

Erdoğan: CHP Genel Başkanı artık psikiyatrinin konusudur, siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur

AB içinde aşı sertifikasıyla kısıtlamasız seyahat dönemi başlıyor, Türkiye 'güvenli ülkeler' listesinde yok

Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan resmen istedi

İstinaf mahkemesi, Mübariz Mansimov'un cezasını onadı

Fenerbahçe, Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı