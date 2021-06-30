Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Haziran 2021

30 Haziran 2021 18:05
Bakan Çavuşoğlu: Sputnik aşısının 400 bin dozu Türkiye'ye geldi
Kılıçdaroğlu'dan 5 dilde Kanal İstanbul uyarısı: Projeye destek finansal destek sağlayacak kuruma hazineden geri ödeme yapılmayacak
Akşener'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Uluslararası hukukta tiksindirici borç diye bir kavram var; biri bir parayı söke söke alacaksa senden alacak
Şentop: ‘Parlamenter sistem’, ‘başkanlık sistemi’ tartışması varsa bu anayasa tartışmasıdır
HDP de çekildi; Kadına Şiddet Komisyonu'nda yalnızca AKP ve MHP üyeleri kaldı
Erdoğan: CHP Genel Başkanı artık psikiyatrinin konusudur, siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur
AB içinde aşı sertifikasıyla kısıtlamasız seyahat dönemi başlıyor, Türkiye 'güvenli ülkeler' listesinde yok
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan resmen istedi
İstinaf mahkemesi, Mübariz Mansimov'un cezasını onadı
Fenerbahçe, Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı
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