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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Haziran 2021

30 Haziran 2021 18:05

Bakan Çavuşoğlu: Sputnik aşısının 400 bin dozu Türkiye'ye geldi

Kılıçdaroğlu'dan 5 dilde Kanal İstanbul uyarısı: Projeye destek finansal destek sağlayacak kuruma hazineden geri ödeme yapılmayacak

Akşener'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Uluslararası hukukta tiksindirici borç diye bir kavram var; biri bir parayı söke söke alacaksa senden alacak

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