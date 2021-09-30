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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Eylül 2021

30 Eylül 2021 18:20

Erdoğan: Rusya ile S-400'lerde geri adım yok, uzaya roket fırlatma, savaş uçakları ve denizaltı adımlarımız olacak

Şentop: Milletvekili dokunulmazlık dosya sayısı 1359'a ulaştı

Akşener ile Karamollaoğlu'ndan basın toplantısı: Millet İttifakı'na katılan siyasi partiler ortak bir manifesto açıklayacak

Buldan: Tutum belgemiz Türkiye'nin birlikte uzlaşı içinde yaşama belgesidir

AYM ilk kez bir kadın cinayetinde devleti suçlu buldu

İBB'nin bin yeni taksi teklifi 9'uncu kez reddedildi

MB, PPK özetini açıkladı: Çekirdek enflasyonda yavaşlama kaydedildi; TL'de görece istikrarlı bir seyir izlendi

CHP'li Akın duyurdu: EPDK, elektriğe yüzde 15 zam yaptı!

Manavgat'taki orman yangınını çıkardıkları iddia edilen iki çocuğa 10'ar yıl hapis istemi

55 şirket, vatandaştan topladıkları enerji fonunu devlete ödememiş

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