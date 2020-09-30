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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Eylül 2020

30 Eylül 2020 18:34

İçişleri Bakanlığı: Yarın kapsamlı Koronavirüs denetimi yapılacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Yüz yüze eğitim için kısıtlamalar gelebilir

Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi

Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddia edilen Servet Turgut hayatını kaybetti

Bahçeli: Anayasa Mahkemesi yeni baştan yapılandırılmalı

RTÜK'ten Esra Erol'un tepki çeken programı için ATV'ye idari para cezası!

Davutoğlu: 6 yıl bekleyen dosyanın devreye sokulması terörle mücadele değil, terörle mücadeleyi istismar

Paris'te patlama sesi: Polis, sonik patlama meydana geldiğini söyledi

Bloomberg: Türkiye Varlık Fonu dış borçlanma için HSBC, ICBC ve Citi'yi yetkilendirdi

Benzine 14 kuruş zam

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