Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Eylül 2020

30 Eylül 2020 18:34
İçişleri Bakanlığı: Yarın kapsamlı Koronavirüs denetimi yapılacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Yüz yüze eğitim için kısıtlamalar gelebilir
Toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi
Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddia edilen Servet Turgut hayatını kaybetti
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi yeni baştan yapılandırılmalı
RTÜK'ten Esra Erol'un tepki çeken programı için ATV'ye idari para cezası!
Davutoğlu: 6 yıl bekleyen dosyanın devreye sokulması terörle mücadele değil, terörle mücadeleyi istismar
Paris'te patlama sesi: Polis, sonik patlama meydana geldiğini söyledi
Bloomberg: Türkiye Varlık Fonu dış borçlanma için HSBC, ICBC ve Citi'yi yetkilendirdi
Benzine 14 kuruş zam
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