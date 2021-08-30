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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ağustos 2021

30 Ağustos 2021 18:29

Erdoğan Bayraktar: Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur; tapeler, teknik takip, telefon konuşmalarım...

Cemil Çiçek'ten Erdoğan Bayraktar'ın sözlerine yanıt: Hukuk ne diyorsa onu yaptım

Erdoğan: FETÖ'ye de sesleniyorum, çarşamba günü inşallah muhteşem bir yargı binasını da açıyoruz

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda devlet erkânı Anıtkabir’i ziyaret etti; Erdoğan özel deftere, "Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti devleti emin ellerdedir" diye yazdı

İmamoğlu, Zafer Bayramı'nda yeni metro inşaatının ilk harcını attı

Kılıçdaroğlu: Cumhuriyetimizi, ne pahasına olursa olsun, demokrasi ile taçlandıracağız!

Taliban sözcüsü: Kabil Havaalanı'nın güvenliğini kendimiz sağlayacağız; Türk askerini, olumsuz bir durum oluşmasın diye istemiyoruz

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella AB’yi eleştirdi: 'Afganlar gelmesin' demek birliğin değerlerine yakışmıyor

WhatsApp'tan geri adım: Tartışma yaratan gizlilik politikası, isteğe bağlı olacak

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