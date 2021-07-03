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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Temmuz 2021

03 Temmuz 2021 18:29

Covid-19 atlatanlar için yeni uygulama: Tek doz aşı yapılacak

TTB, aç-kapa politikalarını eleştirdi, uyardı: Güvenilir olmayan verilerle ödenen bedel oldukça büyük

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın bu gece Türkiye'de olacak

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından Erdoğan'a toplantı çağrısı: Belirsizliklerin giderilmesini istiyoruz

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: En az 43 kişi hayatını kaybetti

CHP Bursa İl Başkanı: Bursa'da 14 milyon 400 bin trafik cezası garantili EDS sistemi kuruluyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Kurban Bayramı tatilinde kısıtlama düşünülmüyor

Boğaziçi Üniversitesi'ne girişler güvenlik ve sağlık nedeniyle kısıtlandı!

Kartal Tibet, son yolculuğuna uğurlandı

‘’Çocuklar ne kadar çok oyuncak sahibi oluyorsa, o kadar az oyun kurabiliyor’’

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