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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2022

03 Şubat 2022 18:57

Erdoğan: Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi tekrar etmek istiyorum

Moskova'dan ABD'nin Avrupa'nın doğusuna asker gönderme kararına tepkiler: "Siyasi çözüm için alan daralıyor"

CHP'li Başarır, yakında 'dehşete düşüren' yeni bir dosya açıklayacaklarını duyurdu; Kılıçdaroğlu da şaşırmış

Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne darbe vuran bir açıklamadır

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi

Adalet Bakanı Bozdağ'ın talimatı üzerine, iyi hal indiriminde değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı

Bakan Koca’dan yeni 'Molnupiravi' açıklaması: Virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda

Edirne Valiliği: Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi

Biden: Suriye'de düzenlenen operasyonda IŞİD lideri El-Kureyşi öldürüldü

RTÜK, Cumhurbaşkanlığı'nın medya genelgesinin ardından yarın toplanıyor: ATV'ye ceza teklifi gündemde

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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