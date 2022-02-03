Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2022

03 Şubat 2022 18:57
Erdoğan: Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi tekrar etmek istiyorum
Moskova'dan ABD'nin Avrupa'nın doğusuna asker gönderme kararına tepkiler: "Siyasi çözüm için alan daralıyor"
CHP'li Başarır, yakında 'dehşete düşüren' yeni bir dosya açıklayacaklarını duyurdu; Kılıçdaroğlu da şaşırmış
Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne darbe vuran bir açıklamadır
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi
Adalet Bakanı Bozdağ'ın talimatı üzerine, iyi hal indiriminde değişiklik yapılması için çalışma başlatıldı
Bakan Koca’dan yeni 'Molnupiravi' açıklaması: Virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda
Edirne Valiliği: Donarak ölen göçmen sayısı 19'a yükseldi
Biden: Suriye'de düzenlenen operasyonda IŞİD lideri El-Kureyşi öldürüldü
RTÜK, Cumhurbaşkanlığı'nın medya genelgesinin ardından yarın toplanıyor: ATV'ye ceza teklifi gündemde
© Tüm hakları saklıdır.