Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ocak 2022

03 Ocak 2022 18:11
Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak mitingde: Türkiye ağlıyor, derhal seçimi getir, sandığa teslim ol
HDP Bahçelievler binasına saldıran ve bir kişiyi yaralayan saldırgan serbest bırakıldı
19 yılın zirvesi: Enflasyon aralıkta yıllık yüzde 36,1'e yükseldi
Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı: Ne olur, Türk Lirası deyip geçmeyin bizim paramız çok önemli
Sigara ve içkide ÖTV artışı; bir paket sigara en az 22,85 TL olacak
CHP’den Abdulkadir Selvi’nin MEB iddiasına yanıt: Bu belgeyi derhal milletimizle paylaşmaya davet ediyoruz
Erdoğan'a sunulan “FETÖ" raporundan: Örgüt üyelerinin örgütçü olmayan aileleri devlete küstürülmemeli, çocukları dışlanmamalı
CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya uyarı cezası verdi
Kocaeli'de polis telsizinden FETÖ propagandası yapıldı
Nihat Özdemir: Türk hakemliğinde yeni bir dönem başlıyor; devrim sayılacak bir projeyi hayata geçiriyoruz
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