Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ocak 2022

Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak mitingde: Türkiye ağlıyor, derhal seçimi getir, sandığa teslim ol

HDP Bahçelievler binasına saldıran ve bir kişiyi yaralayan saldırgan serbest bırakıldı

19 yılın zirvesi: Enflasyon aralıkta yıllık yüzde 36,1'e yükseldi

Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı: Ne olur, Türk Lirası deyip geçmeyin bizim paramız çok önemli

Sigara ve içkide ÖTV artışı; bir paket sigara en az 22,85 TL olacak

CHP’den Abdulkadir Selvi’nin MEB iddiasına yanıt: Bu belgeyi derhal milletimizle paylaşmaya davet ediyoruz

Erdoğan'a sunulan “FETÖ" raporundan: Örgüt üyelerinin örgütçü olmayan aileleri devlete küstürülmemeli, çocukları dışlanmamalı

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya uyarı cezası verdi

Kocaeli'de polis telsizinden FETÖ propagandası yapıldı

Nihat Özdemir: Türk hakemliğinde yeni bir dönem başlıyor; devrim sayılacak bir projeyi hayata geçiriyoruz