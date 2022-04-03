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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Nisan 2022

03 Nisan 2022 18:12

Ukraynalı müzakereci Arakhamia: Zelenski ve Putin görüşmesi büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak

Elektrik şirketlerinin dağıtım bedellerine 'örtülü zam': Faturalara yansıyacak

TMO Başkanı Güldal'dan ayçiçek yağı açıklaması: Herhangi bir problem yok; Rusya'dan 18 bin ton yağımız geliyor

ABD'li yetkililer: Putin Ukrayna'da hedefi değiştirerek, mayıs başında zafer ilan etmeyi planlıyor

Yüksek Seçim Kurulu’ndan art arda üçüncü seçim ihalesi

Sancar: Büyük barışın kilidini açacak şey, Kürt sorununda demokratik çözümdür

21 Mart'tan beri kamera karşısına geçmedi; Erdoğan’ın Bakan Nebati’ye ‘konuşma’ yasağı koyduğu iddia edildi

Sağlık Bakanı: Dişimizi sıkıp birkaç ay daha kapalı alanlarda maskesiz dolaşmamalıyız

Seçim kanunu görüşülürken AKP’li vekiller maç izlemişler

Alibeyköy Barajı'na giden derede kimyasal atık alarmı: Çevrede suyu içen hayvanların öldüğü iddia edildi

 

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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