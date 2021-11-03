Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Kasım 2021

03 Kasım 2021 19:40
Erdoğan'dan hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusu
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı: Dosta güven, düşmana korku
Enflasyon ekimde yıllık yüzde 19,89'a yükseldi
Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon tepkisi: Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama biz buradayız, bazı önemli adımlar atacağız
Mithat Sancar'dan Akşener'e yanıt: HDP tam da halk içine konumlamıştır
DSÖ, Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi
Suç örgütü liderliğinden hapis yatan Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret
TFF izin vermemişti; Galatasaray Lokomotiv Moskova maçında herhangi bir seyirci kısıtlamasına gidilmeyeceğini açıkladı
Fenerbahçe tepki gösterdi, Emniyet'ten forma açıklaması geldi: Kasıt veya art niyet yok
Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, taciz suçu işleyen şoförlerin mesleğe geri dönebilmesini istemiş
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