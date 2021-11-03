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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Kasım 2021

03 Kasım 2021 19:40

Erdoğan'dan hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusu

Fahrettin Altun, Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı: Dosta güven, düşmana korku

Enflasyon ekimde yıllık yüzde 19,89'a yükseldi

Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon tepkisi: Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama biz buradayız, bazı önemli adımlar atacağız

Mithat Sancar'dan Akşener'e yanıt: HDP tam da halk içine konumlamıştır

DSÖ, Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi

Suç örgütü liderliğinden hapis yatan Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

TFF izin vermemişti; Galatasaray Lokomotiv Moskova maçında herhangi bir seyirci kısıtlamasına gidilmeyeceğini açıkladı

Fenerbahçe tepki gösterdi, Emniyet'ten forma açıklaması geldi: Kasıt veya art niyet yok

Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, taciz suçu işleyen şoförlerin mesleğe geri dönebilmesini istemiş

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