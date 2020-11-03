Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Kasım 2020

03 Kasım 2020 18:49
İzmir'de deprem | Hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi, 4 binada çalışmalar devam ediyor
91. saatte mucize: Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı
Tunç Soyer duyurdu: Depremde evini kaybedenler için 'Bir kira bir yuva' kampanyası başlatılıyor
Türk lirasının değer kaybı: Euro 10 TL'yi aştı!
5 partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu kuruluyor
Vergi ve harçlara yüzde 9.11 zam geliyor
Kılıçdaroğlu: Türkiye tarihinde en nitelikli deprem raporunu hükûmete CHP sundu ama raflarda kaldı
Atatürk'ün mirası Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun gelirleri Hazine hesabına geçirilmiş!
Viyana'da silahlı saldırılar: 4 sivil yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı
Alanya'da turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu: Bir kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi kurtarıldı
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