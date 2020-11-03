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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Kasım 2020

03 Kasım 2020 18:49

İzmir'de deprem | Hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi, 4 binada çalışmalar devam ediyor

91. saatte mucize: Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı

Tunç Soyer duyurdu: Depremde evini kaybedenler için 'Bir kira bir yuva' kampanyası başlatılıyor

Türk lirasının değer kaybı: Euro 10 TL'yi aştı!

5 partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu kuruluyor

Vergi ve harçlara yüzde 9.11 zam geliyor

Kılıçdaroğlu: Türkiye tarihinde en nitelikli deprem raporunu hükûmete CHP sundu ama raflarda kaldı

Atatürk'ün mirası Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun gelirleri Hazine hesabına geçirilmiş!

Viyana'da silahlı saldırılar: 4 sivil yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı

Alanya'da turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu: Bir kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi kurtarıldı

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