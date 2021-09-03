Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Eylül 2021

03 Eylül 2021 18:23
Erdoğan: Okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız
CHP'den Tanju Özcan açıklaması: MYK toplantımızda değerlendireceğiz
Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri, "Başka ülkeyi kötüleyen video çekme" dedi
Çalışma Bakanlığı duyurdu: Covid-19 aşısı yaptırmayan işçilerden her hafta PCR testi istenebilecek
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın: O dönemde arkamda bir güç vardı
28 Şubat davasında cezaevine giren emekli orgeneral Çetin Doğan: Af dilemesi gereken onlardır, bizler değiliz
Enflasyon ağustosta yıllık yüzde 19.25'e yükseldi; politika faizini aştı
İzmir depreminde 36 kişinin öldüğü Rıza Bey Apartmanı’nın mimarı: İmza benim ancak projeyi ben çizmedim
Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin hakkında ankesörlü hat kullandığı iddiasıyla ‘FETÖ’ soruşturması
10 Ekim Ankara Katliamı tanığı: IŞİD'in üst düzey yöneticisi İlhami Balı'yla telefonda görüştüm
© Tüm hakları saklıdır.