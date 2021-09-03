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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Eylül 2021

03 Eylül 2021 18:23

Erdoğan: Okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını  tamamlayacağız

CHP'den Tanju Özcan açıklaması: MYK toplantımızda değerlendireceğiz

Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri, "Başka ülkeyi kötüleyen video çekme" dedi

Çalışma Bakanlığı duyurdu: Covid-19 aşısı yaptırmayan işçilerden her hafta PCR testi istenebilecek

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın: O dönemde arkamda bir güç vardı

28 Şubat davasında cezaevine giren emekli orgeneral Çetin Doğan: Af dilemesi gereken onlardır, bizler değiliz

Enflasyon ağustosta yıllık yüzde 19.25'e yükseldi; politika faizini aştı

İzmir depreminde 36 kişinin öldüğü Rıza Bey Apartmanı’nın mimarı: İmza benim ancak projeyi ben çizmedim

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin hakkında ankesörlü hat kullandığı iddiasıyla ‘FETÖ’ soruşturması

10 Ekim Ankara Katliamı tanığı: IŞİD'in üst düzey yöneticisi İlhami Balı'yla telefonda görüştüm

bir bakışta bugüngündem

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