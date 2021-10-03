T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ekim 2021

03 Ekim 2021 18:10

Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinden alışveriş yaptı: Fiyatlar gayet uygun; bunları süratle çoğaltacağız

Uğur Şahin: Gelecek yılın ortasına kadar Covid aşısında yeni formüle ihtiyacı olabilir

Kılıçdaroğlu, yürüyüşünden fotoğraflar paylaştı: "Geliyor gelmekte olan"

Erdoğan basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı: Harekette bereket vardır

MSB: Yunanistan'ın tutumuna karşı mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor

AKP’den ayrılan araştırmacı Faruk Acar: Liderliğine inandığım için Akşener ile çalışmaya başladım

Kabil'de caminin girişinde bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Kamu ihale yasasında sona gelindi: "Üç gün önce kurulan firmaların ihalelere girmesi önlenecek"

"Gazeteci suç örgütü liderinin sözcülüğüne soyunamaz" diyen Altaylı'ya Acarer'den yanıt: Yeter lan artık, susuyoruz diye, edebimizden!

Başakşehir, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı

 

gündemhaberler

Diğer Videolar

MHP'li ve HDP'li vekiller arasında arbede

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Geliyor gelmekte olan...

Otomobilin takla atarak ters döndüğü kaza kamerada

Düğün konvoyunda otomobilden sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Kasım 2021

Ahmet Şık'tan Bakan Soylu'ya: Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilmek üzere yakalanan 5 ton kokain ile ilgili açılan bir soruşturma var mıdır?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24