Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ekim 2021

03 Ekim 2021 18:10
Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinden alışveriş yaptı: Fiyatlar gayet uygun; bunları süratle çoğaltacağız
Uğur Şahin: Gelecek yılın ortasına kadar Covid aşısında yeni formüle ihtiyacı olabilir
Kılıçdaroğlu, yürüyüşünden fotoğraflar paylaştı: "Geliyor gelmekte olan"
Erdoğan basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı: Harekette bereket vardır
MSB: Yunanistan'ın tutumuna karşı mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor
AKP’den ayrılan araştırmacı Faruk Acar: Liderliğine inandığım için Akşener ile çalışmaya başladım
Kabil'de caminin girişinde bombalı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Kamu ihale yasasında sona gelindi: "Üç gün önce kurulan firmaların ihalelere girmesi önlenecek"
"Gazeteci suç örgütü liderinin sözcülüğüne soyunamaz" diyen Altaylı'ya Acarer'den yanıt: Yeter lan artık, susuyoruz diye, edebimizden!
Başakşehir, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı
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