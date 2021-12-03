Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Aralık 2021

03 Aralık 2021 18:14
Kılıçdaroğlu’ndan kendisini içeri almayan TÜİK’e: Bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür!
Soylu'dan TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu'na: Ana muhalefet partisi genel başkanı, suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez
TÜİK'in kapıları açılmamıştı; TRT Haber, Bloomberg HT, A Para Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine yayınında yer vermedi
Avrupa Konseyi, Kavala kararı nedeniyle resmen Türkiye hakkında ihlal süreci başlattı; cevap için 19 Ocak'a kadar zaman verildi
Uğur Şahin'den Omicron açıklaması: Yeni aşıya ihtiyaç olacağını düşünüyorum
Merkez Bankası'ndan dövize ikinci müdahale
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Demirtaş'ın AİHM kararı gereği "derhal serbest bırakılmasını" talep etti
Milli Eğitim Şurası'nda 128 maddede tavsiye kararı alındı
Cinsel saldırı zanlısı Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası
HDP'den Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasına: Böyle bir rezalet görülmemiş şey
© Tüm hakları saklıdır.