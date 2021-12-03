Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Aralık 2021

Kılıçdaroğlu’ndan kendisini içeri almayan TÜİK’e: Bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür!

Soylu'dan TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu'na: Ana muhalefet partisi genel başkanı, suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez

TÜİK'in kapıları açılmamıştı; TRT Haber, Bloomberg HT, A Para Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine yayınında yer vermedi

Avrupa Konseyi, Kavala kararı nedeniyle resmen Türkiye hakkında ihlal süreci başlattı; cevap için 19 Ocak'a kadar zaman verildi

Uğur Şahin'den Omicron açıklaması: Yeni aşıya ihtiyaç olacağını düşünüyorum

Merkez Bankası'ndan dövize ikinci müdahale

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Demirtaş'ın AİHM kararı gereği "derhal serbest bırakılmasını" talep etti

Milli Eğitim Şurası'nda 128 maddede tavsiye kararı alındı

Cinsel saldırı zanlısı Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası

HDP'den Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmamasına: Böyle bir rezalet görülmemiş şey