Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ağustos 2021

03 Ağustos 2021 18:23
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesinde 7'nci günde: Antalya, Muğla ve Isparta'da yangınlar sürüyor
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay,: Çok acil hava desteğine ihtiyacımız var
RTÜK'ten orman yangını haberlerine 'ağır ceza' sinyali: Israrla sadece yanan alanlar ekranlara taşınıyor!
Erdoğan: İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız
Kılıçdaroğlu: Yanan alanlarda ranta açılacak, bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım
Bakan Ersoy'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Yanan orman arazilerinin yapılaşmaya açılması hukuken mümkün değil
Orman Genel Müdür Yardımcısı: Hakikaten hava gücümüz iyi ama bu tür destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından hükümete THK çağrısı: Uçakları aktif hale getirmeye hazırız
Babacan: Devletin kriz masasını yönetenler, krizin ta kendisidir
İstanbul'da tüm zamanların su tüketimi rekoru
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