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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Ağustos 2021

03 Ağustos 2021 18:23

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesinde 7'nci günde: Antalya, Muğla ve Isparta'da yangınlar sürüyor

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay,: Çok acil hava desteğine ihtiyacımız var

RTÜK'ten orman yangını haberlerine 'ağır ceza' sinyali: Israrla sadece yanan alanlar ekranlara taşınıyor!

Erdoğan: İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız

Kılıçdaroğlu: Yanan alanlarda ranta açılacak, bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım

Bakan Ersoy'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Yanan orman arazilerinin yapılaşmaya açılması hukuken mümkün değil

Orman Genel Müdür Yardımcısı: Hakikaten hava gücümüz iyi ama bu tür destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından hükümete THK çağrısı: Uçakları aktif hale getirmeye hazırız

Babacan: Devletin kriz masasını yönetenler, krizin ta kendisidir

İstanbul'da tüm zamanların su tüketimi rekoru

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