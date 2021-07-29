Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Temmuz 2021

Türkiye’nin güneyi yanıyor: Antalya, Mersin, Osmaniye, Marmaris ve Bodrum’da yangın yerleşim yerlerine kadar geldi

Manavgat’taki yangın ikinci gününde devam ediyor: 3 kişi yaşamını yitirdi; en az 7 mahallenin 'tamamen yok olduğu' açıklandı

Bakan Pakdemirli: 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var

Cumhurbaşkanlığı'ndan orman yangınları açıklaması: Kapsamlı soruşturma başlatıldı, sorumlular hesabını verecek

Muhittin Böcek: Manavgat'ta şu ana kadar 34 mahalle zarar gördü; 18 mahalle tahliye edildi

Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bine indi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Turan: Aşılanmamış grup çok büyük akciğer enfeksiyonuyla karşımıza geliyor

Soylu: Dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim

MSB'den 'sarıklı amiral' açıklaması: Görevden alındı

Cumhuriyet'te sendika kavgası; Aykut Küçükkaya Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti