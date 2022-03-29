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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mart 2022

29 Mart 2022 18:12

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul görüşmesi ardından peş peşe açıklamalar; "Talepleri Putin'e ileteceğiz"

Rusya: Diyalog koşulları yaratmak için Kiev ve Çernigiv'in etrafındaki askeri faaliyetlerimizi ciddi anlamda azaltacağız

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine seslendi: Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır

Kremlin: Abramovich'in zehirlendiği iddiası gerçek dışı

Bahçeli: Enflasyonun ve hayat pahalılığının geldiği noktadan biz de rahatsızız

Kılıçdaroğlu'dan iktidara: Kanunu istediğiniz gibi değiştirin, sizi göndereceğiz arkadaş, Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var

Pervin Buldan'dan iktidara: Öyle bir fark yiyeceksiniz ki YSK da seçim kurullarınız da sizi kurtarmaya asla yetmeyecek

İstanbul Başsavcılığı, İmamoğlu’nun can güvenliğinin sağlanması için valilikten tedbir istedi

Yeni TÜSİAD Başkanı: Enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi karar alıcılarla paylaşmaya devam edeceğiz

Göktürklüler rapora itiraz etti: Ziraat Bankası deprem toplanma alanını imara açmak istiyor

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