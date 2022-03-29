Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mart 2022

29 Mart 2022 18:12
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul görüşmesi ardından peş peşe açıklamalar; "Talepleri Putin'e ileteceğiz"
Rusya: Diyalog koşulları yaratmak için Kiev ve Çernigiv'in etrafındaki askeri faaliyetlerimizi ciddi anlamda azaltacağız
Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine seslendi: Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır
Kremlin: Abramovich'in zehirlendiği iddiası gerçek dışı
Bahçeli: Enflasyonun ve hayat pahalılığının geldiği noktadan biz de rahatsızız
Kılıçdaroğlu'dan iktidara: Kanunu istediğiniz gibi değiştirin, sizi göndereceğiz arkadaş, Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var
Pervin Buldan'dan iktidara: Öyle bir fark yiyeceksiniz ki YSK da seçim kurullarınız da sizi kurtarmaya asla yetmeyecek
İstanbul Başsavcılığı, İmamoğlu’nun can güvenliğinin sağlanması için valilikten tedbir istedi
Yeni TÜSİAD Başkanı: Enflasyonla mücadele başta olmak üzere önerilerimizi karar alıcılarla paylaşmaya devam edeceğiz
Göktürklüler rapora itiraz etti: Ziraat Bankası deprem toplanma alanını imara açmak istiyor
© Tüm hakları saklıdır.