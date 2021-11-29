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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Kasım 2021

29 Kasım 2021 18:20

Erdoğan: Hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım; taviz veremem ve vermeyeceğim

Dolar, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 12,80'i gördü

İmamoğlu, T24’e konuştu: Ben ısrarcı bir insanım, insanları birleştirmeyi seven bir insanım…

Metin Gürcan'a yazıları ve yabancı gazetecilerle telefon konuşmaları soruldu: Bir yıldır takip ediliyormuş!

İstanbul'da lodos: 4 kişi yaşamını yitirdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü AYM'ye sundu

CHP’li Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazasında hayatını kaybetti

Davutoğlu: Merkez Bankası Başkanı'nın faiz indirimi sorusuna, "Mecbur kaldık" yanıtını verdiği duyumunu aldık

Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta başlayacak

Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı

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