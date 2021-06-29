Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Haziran 2021

İstanbul Sözleşmesi’nin iptali kararının durdurulması talebi Danıştay tarafından reddedildi

İki kardeşin resimlerle cinsel istismarı anlattığı Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılması yeniden gündeme geldi

Aşılamaya delta varyantı ayarı: İkinci dozlar bekletilmeden yapılacak, aşı, vatandaşa götürülecek

Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek

İstanbul Valiliği Cihan Ekşioğlu'na koruma verildiğini doğruladı

CHP lideri: Bu memlekete adaleti getireceğim; kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler

Sancar'dan kapatma davası açıklaması: Elimizde bir tek toplu iğne bile kalsa o toplu iğnelerle yeni yol açacağız

Bahçeli: Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım, gençlerimizi daha fazla yormayalım

RTÜK seçimi yapıldı: AKP'den iki, MHP'den bir üye seçildi

Basın örgütlerinden polis şiddetine karşı eylem