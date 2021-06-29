Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Haziran 2021

29 Haziran 2021 19:15
İstanbul Sözleşmesi’nin iptali kararının durdurulması talebi Danıştay tarafından reddedildi
İki kardeşin resimlerle cinsel istismarı anlattığı Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılması yeniden gündeme geldi
Aşılamaya delta varyantı ayarı: İkinci dozlar bekletilmeden yapılacak, aşı, vatandaşa götürülecek
Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek
İstanbul Valiliği Cihan Ekşioğlu'na koruma verildiğini doğruladı
CHP lideri: Bu memlekete adaleti getireceğim; kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler
Sancar'dan kapatma davası açıklaması: Elimizde bir tek toplu iğne bile kalsa o toplu iğnelerle yeni yol açacağız
Bahçeli: Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım, gençlerimizi daha fazla yormayalım
RTÜK seçimi yapıldı: AKP'den iki, MHP'den bir üye seçildi
Basın örgütlerinden polis şiddetine karşı eylem
© Tüm hakları saklıdır.