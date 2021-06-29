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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Haziran 2021

29 Haziran 2021 19:15

İstanbul Sözleşmesi’nin iptali kararının durdurulması talebi Danıştay tarafından reddedildi 

İki kardeşin resimlerle cinsel istismarı anlattığı Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılması yeniden gündeme geldi

Aşılamaya delta varyantı ayarı: İkinci dozlar bekletilmeden yapılacak, aşı, vatandaşa götürülecek

Sağlık Bakanı Koca: Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek

İstanbul Valiliği Cihan Ekşioğlu'na koruma verildiğini doğruladı

CHP lideri: Bu memlekete adaleti getireceğim; kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler

Sancar'dan kapatma davası açıklaması: Elimizde bir tek toplu iğne bile kalsa o toplu iğnelerle yeni yol açacağız

Bahçeli: Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım, gençlerimizi daha fazla yormayalım

RTÜK seçimi yapıldı: AKP'den iki, MHP'den bir üye seçildi

Basın örgütlerinden polis şiddetine karşı eylem

bir bakışta bugüngündemgelişmeler

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