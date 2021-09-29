Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Eylül 2021

Erdoğan ve Putin'in, Soçi'deki görüşmesi sona erdi; "Suriye'nin barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı"

AKP, yeni anayasa için muhalefete 'sistem revizyonu' önerisiyle gitmeye hazırlanıyor

Kulis: Erdoğan, Diyarbakır gezisinden sonra yaptırdığı anket sonuçlarından hareketle yeni bir açılım paketi hazırlıyor

Peskov: Kremlin, Kiev’in Türk silahlarını kendi vatandaşlarına karşı kullanmasından endişe duymakta

Kılıçdaroğlu, AB'ye üye devletlerinin büyükelçileriyle görüştü

CHP'li Kaya: 6 milyon kişi 'Muhatabım HDP' demiş, biz bunu kabul etmek zorundayız

Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin listesi panoya asıldı

Merkez Bankası, makam yetkisi bulunmayan 39 personele 7/24 kullanılacak şekilde Audi A4 kiralamış

Nagehan Alçı: Yeni sistemde cumhurbaşkanı tam yetkisiz ve tam güçsüz olmalı, iç politikanın p'si bile Çankaya'ya girmemeli

İsveç bütün Covid önlemlerini kaldırıyor