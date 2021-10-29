Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ekim 2021

29 Ekim 2021 19:51
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Kavala krizinin yaşandığı 10 büyükelçi Cumhurbaşkanlığı’ndaki tebrik törenine davet edilmedi
Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA muhabirleri Anıtkabir’deki törene alınmadı
Kılıçdaroğlu'ndan bazı gazetecilerin Anıtkabir'deki törene alınmamasına tepki: Tarihte bir ilk; orada bu milletin yiğidi yatıyor!
Kastamonu’daki 29 Ekim töreninde askerlerden Erdoğan fotoğraflı kutlama
29 Ekim etkinliğinde "Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletin dünü de yarını da güzel olmuştur" diyen Vali tepki çekti
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
CHP'li Ağbaba: Resmen bir iç savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı çağrısı var
Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" dediği için gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldı
AKP Grup Başkanvekili Elitaş: 128 milyar dolar, bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır
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