Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ekim 2021

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Kavala krizinin yaşandığı 10 büyükelçi Cumhurbaşkanlığı’ndaki tebrik törenine davet edilmedi

Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA muhabirleri Anıtkabir’deki törene alınmadı

Kılıçdaroğlu'ndan bazı gazetecilerin Anıtkabir'deki törene alınmamasına tepki: Tarihte bir ilk; orada bu milletin yiğidi yatıyor!

Kastamonu’daki 29 Ekim töreninde askerlerden Erdoğan fotoğraflı kutlama

29 Ekim etkinliğinde "Ulemanın izinde gittiği müddetçe milletin dünü de yarını da güzel olmuştur" diyen Vali tepki çekti

Atatürk Kültür Merkezi açıldı

CHP'li Ağbaba: Resmen bir iç savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı çağrısı var

Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" dediği için gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldı

AKP Grup Başkanvekili Elitaş: 128 milyar dolar, bu ülkenin insanlarının menfaatine harcanmıştır