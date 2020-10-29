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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ekim 2020

29 Ekim 2020 19:31

Cumhuriyet'in 97. yılında devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

Putin'den Karabağ açıklaması: Görüşmelerde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Siz açlıktan çocuklar ölürken 50 bin dolarlık çanta taşıyorsanız, buna isyan ederim

Özgür Özel'den Erdoğan'a: İlk seçimde o makama Cumhuriyete layık, kazanımlarına saygılı biri oturacak

Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!

Türkiye'den Nice'teki bıçaklı saldırıya kınama: Terörün dini, dili, rengi yoktur

Yarkadaş'tan Gül'e: Ne yaparsan yap, seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız

Yüksek dolar kurunun ağır bilançosu: Kamunun borçları sadece üç günde 47 milyar 75 milyon TL arttı

Türkiye'de Koronavirüs | 72 kişi daha hayatını kaybetti, 2319 yeni 'hasta' tespit edildi

Koronavirüs nedeniyle 3 doktor daha hayatını kaybetti

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