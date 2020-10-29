Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ekim 2020

29 Ekim 2020 19:31
Cumhuriyet'in 97. yılında devlet erkanından Anıtkabir ziyareti
Putin'den Karabağ açıklaması: Görüşmelerde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Siz açlıktan çocuklar ölürken 50 bin dolarlık çanta taşıyorsanız, buna isyan ederim
Özgür Özel'den Erdoğan'a: İlk seçimde o makama Cumhuriyete layık, kazanımlarına saygılı biri oturacak
Fransa'nın Nice kentinde bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti!
Türkiye'den Nice'teki bıçaklı saldırıya kınama: Terörün dini, dili, rengi yoktur
Yarkadaş'tan Gül'e: Ne yaparsan yap, seni CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız
Yüksek dolar kurunun ağır bilançosu: Kamunun borçları sadece üç günde 47 milyar 75 milyon TL arttı
Türkiye'de Koronavirüs | 72 kişi daha hayatını kaybetti, 2319 yeni 'hasta' tespit edildi
Koronavirüs nedeniyle 3 doktor daha hayatını kaybetti
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