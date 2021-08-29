Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ağustos 2021

Kabil Havalimanı yakınlarında bir eve roket isabet etti; bir çocuk hayatını kaybetti

ABD güçleri Kabil'den tahliye operasyonunda son aşamada; Taliban, "Havalimanının kontrolünü üstlenmeye hazırız" dedi

Erdoğan: Taliban’ın kadınlara bakışı bana göre 20 yıl öncesi gibi olmayacaktır

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos mesajı: Demokrasi mücadelesi zor bir yolculuk olsa da hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur

Erdoğan: Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak

Millî Savunma Bakanı: TSK, "Hudut namustur" anlayışı içinde görevini yapıyor

CHP’nin Tunceli heyetindeki Bulut açıkladı: Şimdi de Bozsivri’de yangın başladı

RTÜK'ten Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programına inceleme; İsmail Saymaz'ın sözleri 'nezaketsiz' bulundu

Aile Bakanlığı, dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan K-pop akımını mercek altına aldı

THY, aşı kartı veya negatif PCR testi isteyecek