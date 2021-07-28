Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Temmuz 2021

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını: Alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı

Oğuzhan Asiltürk'ten Saadet Partililere hatırlatma: İtaat sözü verdiniz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulları 6 Eylül'de açmakta kararlıyız

Melih Bulu'nun yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör adayı oldu

Akşener: Partiyi yüzde 20’lik bir parti haline getirebilmek için yeniden yollara düşüyoruz

İmamoğlu: Kanal İstanbul olmayacak

Sağlık Bakanı: En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti

Vaka sayısı en çok Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır’da arttı

Türk-İş: Açlık sınırı Temmuz ayında 2 bin 903 TL'ye yükseldi