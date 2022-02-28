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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Şubat 2022

28 Şubat 2022 18:23

Belarus'taki müzakere sona erdi: Ukrayna, ateşkes ve Rus güçlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesini talep etti

Ruble çakıldı; NATO Ukrayna'ya desteğini artıracağını açıkladı

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