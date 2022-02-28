Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Şubat 2022

28 Şubat 2022 18:23
Belarus'taki müzakere sona erdi: Ukrayna, ateşkes ve Rus güçlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesini talep etti
Ruble çakıldı; NATO Ukrayna'ya desteğini artıracağını açıkladı
Kremlin'de ekonomi gündemli toplantı: Putin, Batı'yı 'yalanlar imparatorluğu' olarak niteledi
Putin'in işgal emri, yıllardır 'tarafsız' ve 'pasifist' politikalar izleyen bazı Avrupa ülkelerini duruşlarını değiştirmeye itti
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, 6 muhalefet lideri tarafından imzalandı
HDP'li Beştaş: 6 partinin açıklaması için bize davet gelmedi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ukrayna gündemiyle toplandı
HDP: Çözümün tek yolu Dolmabahçe Mutabakatı’na geri dönmektir!
Motorin ve benzine indirim; LPG'ye zam
7 işçinin yaşamını yitirdiği Hendek davasında karar: Fabrikanın iki patronuna 16 yıl, 3 ay hapis cezası verildi
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