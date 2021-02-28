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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Şubat 2021

28 Şubat 2021 16:46

Bakan Selçuk'tan okulların 1 günlük ertelenmesine ilişkin açıklama: Vatandaşlarımızdan özür dilerim

Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Darbe insanlık suçudur; hukuksuz bir şekilde hapse atıldım

Dışişleri'nden sığınmacıların geri itilmesine tepki: Yunanistan'ı insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz

Bakan Ersoy'dan RTÜK cezaları yorumu: Eşit ve tarafsız değerlendirmeler

Yargıtay'dan 'yıllık izin' kararı: Sözlü olarak izin alan işçinin devamsızlık nedeniyle işten atılmasının önü açıldı

Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Erdoğan'ın şikâyeti üzerine, Ankara Barosu hakkımda disiplin kovuşturması başlattı

Gergerlioğlu'ndan Zengin'e belgeli "çıplak arama" yanıtı: Gerçeği örtmek nafile çaba

2020 ekonomik büyüme oranı pazartesi belli oluyor

Maltepe Belediye Başkanı: Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı

28 Şubat | Deniz Gezmiş yaşasaydı bugün 74 yaşında olacaktı

 

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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AKP'li vekil Hülya Atçı Nergis: Türkiye'de ev ve araba almanın...

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