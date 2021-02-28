Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Şubat 2021

28 Şubat 2021 16:46
Bakan Selçuk'tan okulların 1 günlük ertelenmesine ilişkin açıklama: Vatandaşlarımızdan özür dilerim
Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Darbe insanlık suçudur; hukuksuz bir şekilde hapse atıldım
Dışişleri'nden sığınmacıların geri itilmesine tepki: Yunanistan'ı insan hakları ihlallerine son vermeye çağırıyoruz
Bakan Ersoy'dan RTÜK cezaları yorumu: Eşit ve tarafsız değerlendirmeler
Yargıtay'dan 'yıllık izin' kararı: Sözlü olarak izin alan işçinin devamsızlık nedeniyle işten atılmasının önü açıldı
Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Erdoğan'ın şikâyeti üzerine, Ankara Barosu hakkımda disiplin kovuşturması başlattı
Gergerlioğlu'ndan Zengin'e belgeli "çıplak arama" yanıtı: Gerçeği örtmek nafile çaba
2020 ekonomik büyüme oranı pazartesi belli oluyor
Maltepe Belediye Başkanı: Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı
28 Şubat | Deniz Gezmiş yaşasaydı bugün 74 yaşında olacaktı
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