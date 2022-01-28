Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ocak 2022

6 milyar liralık yolsuzluk iddiası: CHP’den Erdoğan, Ulaştırma Bakanı ve dört şirket hakkında suç duyurusu

'Drej Ali'den Mahmutyazıcıoğlu cinayeti açıklaması: Polisin aradığı Ali Yasak ben değilim, yeğenim

İmamoğlu'ndan MOBESE tepkisi: Bulunacak kardeşim, sorumluların bu devlete olan namus borcudur

Kılıçdaroğlu’ndan cumhurbaşkanı adayı açıklaması: Çok popüler bir ismi getirelim diye bir düşüncemiz yok, nitelikler önemli

Mahmutyazıcıoğlu öldürüldüğünde yan masada bulunan arkadaşı: Bir el hareketi gördüm, biri elini Şafak'ın omzuna doğru kaldırdı

Biden: Rusya, Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebilir

Gelecek Partisi'nden üçüncü ittifak iddiasına yalanlama

İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifi 12. kez reddedildi

Akşener'den BOTAŞ tepkisi: Bu liyakatsizlik, hem faturaları yükseltip milletimizi enflasyona mahkûm ediyor hem de sanayiciyi iflasa sürüklüyor

Azerbaycan Petrol Fonu, TCMB'de 1 milyar euroluk depo hesabı açtı