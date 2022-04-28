Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Nisan 2022

28 Nisan 2022 18:00
Danıştay Savcısı, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek hukuka aykırı" dedi, kararın iptalini istedi
Kılıçdaroğlu faturasını ödedi, elektriği açıldı
Erdoğan'dan Kavala yorumu: Artık AİHM'lik iş kalmadı bitti o iş
Erdoğan'dan CHP'li Özel açıklaması: Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız dava açacak
Özgür Özel’den Erdoğan’a yanıt: Soy ismimiz çok garipse kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
Bahçeli, Babacan'ın çıkışını "zekice" buldu: Altı kişiyle bir yere varılamayacaksa, tek başına ne sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor
Akşener'den Erdoğan'a yüzük göndermesi: Şimdi bu yüzüğün yanında gemicikler, ‘beşli çete’ler oldu
19,6 puanlık artış; TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'e yükseltti
Özdağ'dan Akşener'e çağrı: Mansur Yavaş aday gösterilmezse ittifaktan ayrılın, bizimle birlikte onu destekleyin
Gezi davasında tutuklanan avukat Atalay’ın gaz fişeğiyle vurulmasına ilişkin şikâyeti 'zaman aşımı' nedeniyle düştü
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