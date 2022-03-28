Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Mart 2022

28 Mart 2022 18:13
MHP'li Sancaklı: Erdoğan ile görüştüm; Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli aylıklarına zam gelecek
Rusya heyeti, Ukrayna'yla yapılacak müzakere görüşmeleri için İstanbul'a ulaştı
Altı partinin ikinci yuvarlak toplantısından "çalışma grubu" çıktı: Gündem oy oranları, ortak liste seçenekleri ve seçim güvenliği
Kremlin'in basınla savaşı da sürüyor: Rus bağımsız medyasının 'amiral gemisi' Novaya Gazeta, yayınlarını askıya aldı!
AKP İBB Meclis Üyesi Amine Kaba istifa etti: Adaletten uzaklaşma ve liyakatsizlik gibi nedenlerle partimden ayrılıyorum
Garanti 45 bin, dün geçen araç sayısı 6 bin; Hazine'nin kasasından bir günde 11,1 milyon TL çıktı
İmamoğlu ayçiçek tohumu dağıttı: Kanal yapma sevdasında olan insanlara her yerde söylüyorum; beton karın doyurmuyor
Ailenin avukatı: Gülistan Doku'nun yeri konusunda bize bilgiler geliyor
Mahkeme, İletişim Başkanlığı’nın basın kartını yenilemediği Aydın Engin’e hak verdi: İşlemin iptali istendi
Galatasaray'da seçim tarihi 23 Nisan olarak açıklandı: Yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan
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