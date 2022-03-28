Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Mart 2022

MHP'li Sancaklı: Erdoğan ile görüştüm; Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli aylıklarına zam gelecek

Rusya heyeti, Ukrayna'yla yapılacak müzakere görüşmeleri için İstanbul'a ulaştı

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Mahkeme, İletişim Başkanlığı’nın basın kartını yenilemediği Aydın Engin’e hak verdi: İşlemin iptali istendi

Galatasaray'da seçim tarihi 23 Nisan olarak açıklandı: Yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan