Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Kasım 2021

28 Kasım 2021 17:23
Halk TV: Soylu'nun SBK Holding uçağına binerken fotoğrafı ortaya çıktı
Erdoğan: Tüm bölgemizi etkileyecek bir mülteci krizinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan adres bildirimi genelgesi: İkametgâh kuralları sıkılaştı
FETÖ soruşturmasında tutuklanan eski İstanbul Valisi Mutlu: Kimseye kırgın değilim
Metro saldırganı Emrah Yılmaz daha önce annesini rehin almış
Tahir Elçi, ölümünün 6. yılında Dört Ayaklı Minare’nin önünde anıldı
Taksim'de eğlence mekânında tekme ve yumruklarla darp edilen kadının yüzü felç oldu
DEVA Partili Şahin: Metin Gürcan’ın henüz ifadesi alınmadı, soruşturma 2020 yılında başlamış
'Ağrı Belediye Başkanı'nın korumaları işçi dövdü' iddiası: Başkan Savcı Sayan da bizim formenimize tokat attı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifasını sunacak
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