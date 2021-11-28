Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Kasım 2021

Halk TV: Soylu'nun SBK Holding uçağına binerken fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan: Tüm bölgemizi etkileyecek bir mülteci krizinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor

İçişleri Bakanlığı'ndan adres bildirimi genelgesi: İkametgâh kuralları sıkılaştı

FETÖ soruşturmasında tutuklanan eski İstanbul Valisi Mutlu: Kimseye kırgın değilim

Metro saldırganı Emrah Yılmaz daha önce annesini rehin almış

Tahir Elçi, ölümünün 6. yılında Dört Ayaklı Minare’nin önünde anıldı

Taksim'de eğlence mekânında tekme ve yumruklarla darp edilen kadının yüzü felç oldu

DEVA Partili Şahin: Metin Gürcan’ın henüz ifadesi alınmadı, soruşturma 2020 yılında başlamış

'Ağrı Belediye Başkanı'nın korumaları işçi dövdü' iddiası: Başkan Savcı Sayan da bizim formenimize tokat attı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifasını sunacak