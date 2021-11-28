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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Kasım 2021

28 Kasım 2021 17:23

Halk TV: Soylu'nun SBK Holding uçağına binerken fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan: Tüm bölgemizi etkileyecek bir mülteci krizinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor

İçişleri Bakanlığı'ndan adres bildirimi genelgesi: İkametgâh kuralları sıkılaştı

FETÖ soruşturmasında tutuklanan eski İstanbul Valisi Mutlu: Kimseye kırgın değilim

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