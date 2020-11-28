Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Kasım 2020

Sokağa çıkma yasağı 20.00'de başlıyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer fizikçi Fahrizade'nin suikastından İsrail'i sorumlu tuttu

Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik, sonuç odaklı bir toplantıydı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Koronavirüs gündemiyle toplanacak; pazartesi günü yeni yasaklar gelebilir

Özel Halk Otobüsü şirketleri ile dönüşüm anlaşması imzalandı

Erdoğan: Hakarete fikir muamelesi yapmak en başta düşünceye hakarettir

Kılıçdaroğlu'ndan esnafa: Sorunlarınızı çözmek istiyorsanız oyunuzun rengini değiştireceksiniz

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören Yılmaz Vural'ın ailesi: Kan değerleri bugün daha iyi durumda

Tahir Elçi, ölümünün 5. yılında anıldı: #TahirElçisiz5Yıl