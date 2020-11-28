Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Kasım 2020

28 Kasım 2020 18:19
Sokağa çıkma yasağı 20.00'de başlıyor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer fizikçi Fahrizade'nin suikastından İsrail'i sorumlu tuttu
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik, sonuç odaklı bir toplantıydı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Koronavirüs gündemiyle toplanacak; pazartesi günü yeni yasaklar gelebilir
Özel Halk Otobüsü şirketleri ile dönüşüm anlaşması imzalandı
Erdoğan: Hakarete fikir muamelesi yapmak en başta düşünceye hakarettir
Kılıçdaroğlu'ndan esnafa: Sorunlarınızı çözmek istiyorsanız oyunuzun rengini değiştireceksiniz
Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören Yılmaz Vural'ın ailesi: Kan değerleri bugün daha iyi durumda
Tahir Elçi, ölümünün 5. yılında anıldı: #TahirElçisiz5Yıl
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