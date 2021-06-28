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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Haziran 2021

28 Haziran 2021 19:39

İçişleri Bakanlığı'ndan 'ülkeye giriş tedbirleri' konulu genelge: 6 ülkeden Türkiye'ye girişler durduruldu

AYM’den kritik KHK kararı: Üyeliğe MGK karar veremez

Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Size zerre dokunanın canına okuyacağım, SS alın!

Akşener'den Erdoğan'a "Söke söke" yanıtı: İlk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz

Öztrak: Erdoğan Şahsım Hükümeti, bizim Hazine'mizden çıkan 1,5 milyar doları Amerika’dan söke söke alamıyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan Danıştay’a “İstanbul Sözleşmesi” savunması: “Çekilme kararı Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde”

Metin Lokumcu davasında mahkeme, görevsizlik kararı verdi

AYM Başkanı: Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği bir yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmaz

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden Bülent Kılıç açıklaması: Basın mensubu olduğu emniyette öğrenildi

Basın meslek örgütleri, "Basının nefesini kesemezsiniz!" diyerek polis şiddetine karşı sokağa çıkıyor

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