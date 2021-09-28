Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Eylül 2021

28 Eylül 2021 18:22
Erdoğan ve Biden Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelecek
Merkez Bankası Başkanı: Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır
Bahçeli: Biden yönetiminin Türkiye ve Cumhur İttifakı alerjisi tedavi edilemez boyutlardadır
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'taksi' genelgesi: Yolcu almayana 'trafikten men' işlemi yapılacak
Sağlık Bakanı: Yeni dönemde kapanmaları gündeme almak istemiyoruz
TBMM, 1 Ekim'de açılıyor; Paris İklim Anlaşması, Meclis'in onayına sunulacak
AYM: Bekarların konut hakkından yararlandırılmaması eşitlik ve mülkiyet hakkına aykırı
Sayıştay’dan Diyanet’e ihale uyarıları: Yasaklı listesi kontrolü ile fiyat araştırması yapılmıyor
28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Ağlayan birinci sınıf öğrencisini azarlayıp disiplinle tehdit eden öğretmene soruşturma
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