T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Eylül 2021

28 Eylül 2021 18:22

Erdoğan ve Biden Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelecek

Merkez Bankası Başkanı: Rezervlerimiz, yaklaşık 30 milyar dolar artarak 120 milyar doların üzerine çıkmıştır

Bahçeli: Biden yönetiminin Türkiye ve Cumhur İttifakı alerjisi tedavi edilemez boyutlardadır

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'taksi' genelgesi: Yolcu almayana 'trafikten men' işlemi yapılacak

Sağlık Bakanı: Yeni dönemde kapanmaları gündeme almak istemiyoruz

TBMM, 1 Ekim'de açılıyor; Paris İklim Anlaşması, Meclis'in onayına sunulacak

AYM: Bekarların konut hakkından yararlandırılmaması eşitlik ve mülkiyet hakkına aykırı

Sayıştay’dan Diyanet’e ihale uyarıları: Yasaklı listesi kontrolü ile fiyat araştırması yapılmıyor

28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Ağlayan birinci sınıf öğrencisini azarlayıp disiplinle tehdit eden öğretmene soruşturma

gündemhaberler

Diğer Videolar

CHP'li Öztrak'a dert yanan genç: Yok abi, iş yok; anneme ceket aldırdım, utanıyorum

Telefonla konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Kasım 2021

"Şakkanadak dolar satarım" diyen Batırel'den yeni yorum: Bu fiyatlardan kim alır, dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar

HaberTürk'te 'faiz' yorumları: Mehmet Akif hangisi normal ki kardeşim; bence artık kimseye ne bekliyorsun deme, sorma

Türkiye Interpol Zirvesi’nde Birleşik Arap Emirlikleri’ne jest yapacak mı?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24