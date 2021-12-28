Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Aralık 2021

28 Aralık 2021 18:24
Kılıçdaroğlu: Bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar
İstanbul'da HDP binasına silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 kişi yaralandı
AKP'li Şamil Tayyar'dan teftiş tepkisi: İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa ‘can suyu’ veriyoruz
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye teftiş" açıklaması: Başkanı sorumlu tutarsak kendimizi inkâr etmiş oluruz
MHP'den İBB’ye teftiş açıklaması: Belediyeleri terörün arka bahçesi haline getirmek isteyenlerin çabaları beyhude
Bakan Muş: Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi bu yıl aştık; Cumhurbaşkanımız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacaktır
Erdoğan: Bütün dünyaya sesleniyorum, bizi izlemeye devam edin
HDP eş genel başkanlarından Ali Babacan'a ziyaret; "Erken seçim çağrısını yinelemek istiyoruz"
HDP'den CHP'ye ziyaret: Liderlerden ortak istişare ve diyalog vurgusu
Brezilya'da yakalanan 1,3 ton kokain için Türk pilota İstanbul'da gözaltı
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