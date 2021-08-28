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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ağustos 2021

28 Ağustos 2021 17:20

-AKP Sözcüsü Çelik: Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet çıksın diye tabii ki Taliban'la görüşeceğiz

-Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik, Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etti

-Taliban Kültür Komisyonu üyesi: Türkiye ve Türk insanıyla işbirliği yapmak istiyoruz, din gibi birçok ortak noktamız var

-Milli Eğitim Bakanı Özer: 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak okullar açılacak

-Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a elektrik zammı uyarısı: Sakın aklından bile geçirme, sakın!

-Babacan'dan Erdoğan'a: İş başında olduğumuz dönemle övünmeyi bırakın, yolun sonuna geldiniz

-İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu

-AFAD, yangın ve sel felaketi için yapılan bağış miktarını açıkladı: 324 milyon 622 bin 322 lira 

-800 bin yılın rekoru kırıldı: 2020'de sera gazı alınımı en yüksek seviyeye çıktı

-Koronavirüs aşısı için "Haram" diyen imam açığa alındı

BİR BAKIŞTA BUGÜNGÜNDEM ÖZETT2428 Ağustos 2021

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