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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Temmuz 2020

27 Temmuz 2020 19:02

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4'ü asker 6 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Dünya Sağlık Örgütü'nden Koronavirüs açıklaması: Bugüne kadar yaşanan en ciddi sağlık sorunu

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ın Koronavirüs testi poziti çıktı

Google: Çalışanlar 2021 yazına kadar ofise dönmeyebilir

Ankara Barosu'ndan 'hilafet çağrısı' için suç duyurusu: Anayasayı ortadan kaldırmaya dönük isyan çağrısıdır

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Adalet Bakanlığı: Tutuklu ve hükümlüler aileleriyle ağustos ayında iki kez görüşebilecek

Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 406 TL, yoksulluk sınırı 7 bin 838 TL

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor; Uzunçayır Baraj Gölü alt seviyeye düşürülecek

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

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