Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Şubat 2022

Zelenski, Rus heyetiyle Belarus sınırında görüşme yapılacağını duyurdu

Çavuşoğlu: Ukrayna topraklarındaki durum 'savaş'a dönüştü; Montrö'yü uygulayacağız

Putin, NATO'nun "saldırgan açıklamalarını" suçladı; nükleer caydırıcı güçleri "yüksek alarma" geçirme emri verdi

Altun'dan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması: Türkiye’nin politikasına ilişkin çok sayıda spekülasyon var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türk gemilerinin güvenlik seviyesi 3'e yükseltildi

Biden: Rusya'ya karşı elimizdeki seçenekler Üçüncü Dünya Savaşı ya da yaptırımlar

Kılıçdaroğlu, helalleşme buluşmasında: Ülkeyi barıştırma ahdim, benim mirasım olacak

Muhalefet partisi liderleri Erbakan anmasında buluştu: Mücadelemiz Ahmet gitsin, Mehmet gelsin mücadelesi değil

İmamoğlu'ndan, cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: Bireysel hedefler ihanet olur

Demirtaş'tan 'Geççek' yorumu: Siyasetin konser alanında on milyonlar toplanmış ama gelin görün ki sahne boş