Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Şubat 2022

27 Şubat 2022 18:15
Zelenski, Rus heyetiyle Belarus sınırında görüşme yapılacağını duyurdu
Çavuşoğlu: Ukrayna topraklarındaki durum 'savaş'a dönüştü; Montrö'yü uygulayacağız
Putin, NATO'nun "saldırgan açıklamalarını" suçladı; nükleer caydırıcı güçleri "yüksek alarma" geçirme emri verdi
Altun'dan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması: Türkiye’nin politikasına ilişkin çok sayıda spekülasyon var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türk gemilerinin güvenlik seviyesi 3'e yükseltildi
Biden: Rusya'ya karşı elimizdeki seçenekler Üçüncü Dünya Savaşı ya da yaptırımlar
Kılıçdaroğlu, helalleşme buluşmasında: Ülkeyi barıştırma ahdim, benim mirasım olacak
Muhalefet partisi liderleri Erbakan anmasında buluştu: Mücadelemiz Ahmet gitsin, Mehmet gelsin mücadelesi değil
İmamoğlu'ndan, cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt: Bireysel hedefler ihanet olur
Demirtaş'tan 'Geççek' yorumu: Siyasetin konser alanında on milyonlar toplanmış ama gelin görün ki sahne boş
© Tüm hakları saklıdır.