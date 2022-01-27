Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ocak 2022

27 Ocak 2022 18:08
Soylu'dan İmamoğlu sorusuna yanıt: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı
Firari Metro Holding'in patronu Galip Öztürk'le görülen hakim Kemal Alver, Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alındı
Kremlin: Putin, Türkiye'ye gelecek
Çavuşoğlu: Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Özel Temsilcisi de katılabilir
İstanbul Valisi: Yarın saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecek
Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükseltti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur korumalı mevduata toplam katılım 209 milyar lira oldu
Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı
Halkbank davasında yargılanan Hakan Atilla: Suçsuzum dediğimde "Yukarıdakileri istiyoruz" cevabını vermişler
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