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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ocak 2022

27 Ocak 2022 18:08

Soylu'dan İmamoğlu sorusuna yanıt: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı

Firari Metro Holding'in patronu Galip Öztürk'le görülen hakim Kemal Alver, Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alındı

Kremlin: Putin, Türkiye'ye gelecek

Çavuşoğlu: Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Özel Temsilcisi de katılabilir

İstanbul Valisi: Yarın saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecek

Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükseltti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur korumalı mevduata toplam katılım 209 milyar lira oldu

Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Halkbank davasında yargılanan Hakan Atilla: Suçsuzum dediğimde "Yukarıdakileri istiyoruz" cevabını vermişler

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