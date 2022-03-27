Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Mart 2022

27 Mart 2022 18:03
Dink suikastı sanıklarından Ahmet İskender, Türkiye'ye getirildi
AKP teklifi Meclis’e sundu: Şirketler aleyhine haber yapan gazeteciler, ‘şöhrete zarar’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek
Ukrayna'daki yetimhanelerden tahliye edilen 185 çocuk ve bakım personeli Antalya'ya ulaştı
İmamoğlu: Büyük bir sınavın eşiğindeyiz, 2023 geliyor
YSK seçim malzemeleri ihalesine çıktı; Ankara’da kulisler hareketlendi
Kimlik kartıyla ödeme sistemi geliyor
Çavuşoğlu: Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir
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HDP Erdemli İlçe binasına silahlı saldırı: Partinin tabelasına kurşun isabet etti
Süleymancılara ait yurttaki dayak görüntülerini paylaşmıştı; Twitter, CHP'li Kaya'nın hesabını dondurdu
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