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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Mart 2022

27 Mart 2022 18:03

Dink suikastı sanıklarından Ahmet İskender, Türkiye'ye getirildi

AKP teklifi Meclis’e sundu: Şirketler aleyhine haber yapan gazeteciler, ‘şöhrete zarar’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek

Ukrayna'daki yetimhanelerden tahliye edilen 185 çocuk ve bakım personeli Antalya'ya ulaştı

İmamoğlu: Büyük bir sınavın eşiğindeyiz, 2023 geliyor

YSK seçim malzemeleri ihalesine çıktı; Ankara’da kulisler hareketlendi

Kimlik kartıyla ödeme sistemi geliyor

Çavuşoğlu: Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir

Kulis | Oy kaybını gören AKP’li kurmaylar strateji değiştirme hazırlığında

HDP Erdemli İlçe binasına silahlı saldırı: Partinin tabelasına kurşun isabet etti

Süleymancılara ait yurttaki dayak görüntülerini paylaşmıştı; Twitter, CHP'li Kaya'nın hesabını dondurdu

 

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