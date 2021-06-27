T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Haziran 2021

27 Haziran 2021 18:25

İçişleri, fotomuhabir Kılıç’ın boğazına bastırılarak gözaltına alınmasını "Polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir” diyerek savundu

Polisin boğazına bastırarak gözaltına aldığı AFP foto muhabiri Bülent Kılıç: Orada bir gazeteci öldürülmeye çalışıldı

DSÖ'den delta varyantı uyarısı: İki doz aşı yaptıranlar bile maskeleri çıkarmamalı

Marmaris'te, bir Orman Genel Müdürlüğü personelinin yaşamını yitirdiği yangın kontrol altına alındı

Öztrak’tan ‘Kanal İstanbul’ yanıtı: Bu hovardalığı yapanların yedi göbek sülalesinden bu parayı söke söke alırız

Çorlu'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi

CHP'li Başarır: Mehmet Ağar da Sezgin Baran Korkmaz'ın özel uçağını kullanmış

Deniz Baykal’ın damadı Halil Ataman'ın şirketlerine SBK’dan sahte fatura

Trump'tan aylar sonra ilk miting: Seçimin hileli olduğu iddialarını yineledi

YKS'nin tüm oturumları tamamlandı

bir bakışta bugüngündemhaberler

Diğer Videolar

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, BBC canlı yayınına bağlandı: "Yönetimin ve Kabil şehrinin barışçıl bir şekilde Afganistan İslam Emirliği'ne devredilmesini bekliyoruz"

Konserine geç kalan Hande Yener, otostop çekti

Afgan yönetmen Sahra Karimi Kabil'deki son durumu bu sözlerle anlattı: Korku filminden kesit değil, gerçek

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ağustos 2021

Selde yakınlarını kaybeden vatandaş, Kılıçdaroğlu'na böyle dert yandı: Benim canlarım gitti, cenazelerimizi bulsak sevineceğiz

Kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarını tutamadı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24