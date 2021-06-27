Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Haziran 2021

İçişleri, fotomuhabir Kılıç’ın boğazına bastırılarak gözaltına alınmasını "Polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir” diyerek savundu

Polisin boğazına bastırarak gözaltına aldığı AFP foto muhabiri Bülent Kılıç: Orada bir gazeteci öldürülmeye çalışıldı

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YKS'nin tüm oturumları tamamlandı