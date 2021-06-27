Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Haziran 2021

27 Haziran 2021 18:25
İçişleri, fotomuhabir Kılıç’ın boğazına bastırılarak gözaltına alınmasını "Polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir” diyerek savundu
Polisin boğazına bastırarak gözaltına aldığı AFP foto muhabiri Bülent Kılıç: Orada bir gazeteci öldürülmeye çalışıldı
DSÖ'den delta varyantı uyarısı: İki doz aşı yaptıranlar bile maskeleri çıkarmamalı
Marmaris'te, bir Orman Genel Müdürlüğü personelinin yaşamını yitirdiği yangın kontrol altına alındı
Öztrak’tan ‘Kanal İstanbul’ yanıtı: Bu hovardalığı yapanların yedi göbek sülalesinden bu parayı söke söke alırız
Çorlu'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi
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Trump'tan aylar sonra ilk miting: Seçimin hileli olduğu iddialarını yineledi
YKS'nin tüm oturumları tamamlandı
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