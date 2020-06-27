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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Haziran 2020

27 Haziran 2020 17:53

HDP'li 3 milletvekilinde Koronavirüs tespit edildi

Erdoğan'dan işveren ve işçi sendikalarına kıdem tazminatı tepkisi: Niye kendi aranızda bunu çözmüyorsunuz

Yaklaşık 2.5 milyon üniversite adayının girdiği YKS maratonun ilk oturumu TYT sona erdi

AFP: Türkiye, AB'nin 1 Temmuz'da dış sınırlarını açacağı ülkeler listesinden çıkarıldı

Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 10 milyona yaklaştı

AKP'li Mücahit Birinci'den, Erdoğan'a 'dislike' verenler için "Türkiye düşmanlığında birleşenler" dedi

Ali Koç: 20. haftaya kadar ligin favorisiyken yarış dışında kaldık; saha içi ve dışında operasyon yapıldı

Yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen vatandaşlar için test ücreti belli oldu

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Koronavirüs krizini yönetme süreci dizi oluyor

CHP'li vekillerden 'Gebze il olsun' önerisi

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