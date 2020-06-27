Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Haziran 2020

27 Haziran 2020 17:53
HDP'li 3 milletvekilinde Koronavirüs tespit edildi
Erdoğan'dan işveren ve işçi sendikalarına kıdem tazminatı tepkisi: Niye kendi aranızda bunu çözmüyorsunuz
Yaklaşık 2.5 milyon üniversite adayının girdiği YKS maratonun ilk oturumu TYT sona erdi
AFP: Türkiye, AB'nin 1 Temmuz'da dış sınırlarını açacağı ülkeler listesinden çıkarıldı
Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısı 10 milyona yaklaştı
AKP'li Mücahit Birinci'den, Erdoğan'a 'dislike' verenler için "Türkiye düşmanlığında birleşenler" dedi
Ali Koç: 20. haftaya kadar ligin favorisiyken yarış dışında kaldık; saha içi ve dışında operasyon yapıldı
Yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen vatandaşlar için test ücreti belli oldu
Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Koronavirüs krizini yönetme süreci dizi oluyor
CHP'li vekillerden 'Gebze il olsun' önerisi
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