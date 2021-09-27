Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Eylül 2021

S-400 gerilimi: Erdoğan'ın 'Rusya'dan bir set daha S-400 alınabilir' sözleri üzerine ABD'den yaptırım uyarısı

HDP adresi ve formülü gösterdi: Muhatap biziz, adres Meclis, hedef güçlü parlamento ve yeni anayasa

Erdoğan'dan hâkim ve cumhuriyet savcılarına: Vicdanınızla kararlarınız arasına hiçbir gücün, hiçbir maddi değerin girmesine müsaade etmeyin

Bakan Akar'dan ABD'ye tepki: Esefle görüyoruz; YPG, PKK'nın kendisidir

Rekabet Kurumu açıkladı: Zincir marketler 27 Ekim'de sözlü savunma yapacak

Macron'a Lyon ziyaretinde yumurta şeklinde bir obje fırlatıldı!

Rekabet Kurumu'ndan beyaz eşya şirketlerine soruşturma kararı

Almanya'da resmi geçici sonuçlara göre birinci parti olan SPD'nin adayı Scholz, koalisyonu Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile kuracağını açıkladı

İstanbul'da 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşümüyle ilgili başvurular başladı

Eski futbolcu Sezer Öztürk, yol verme kavgasında silahla ateş açtı: 1 ölü 4 yaralı