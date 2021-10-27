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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ekim 2021

27 Ekim 2021 19:34

Erdoğan, grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı videosunu izletti

Kılıçdaroğlu'ndan Çubuk'taki saldırı görüntülerini izleten Erdoğan'a yanıt: Ne senden ne şürekandan korkum yok

Erdoğan: Bahçeli, seçim barajıyla ilgili yüzde 7 teklifimi aynen kabul etti

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin

Mansur Yavaş, 600 milyon TL'lik 'Kara Kış Destek Paketi'ni açıkladı

Demirtaş: Bu terbiyesizler, halkın gündemini belirleyemezler, biz işimize gücümüze bakalım

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Benzine 25 kuruş indirim

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin davada 13 sanığa zorla getirilme kararı

RTÜK'ten "TÜGVA'yı küçük düşürdüğü ve iftira attığı" gerekçesiyle Halk TV'ye ceza!

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