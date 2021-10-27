Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ekim 2021

27 Ekim 2021 19:34
Erdoğan, grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı videosunu izletti
Kılıçdaroğlu'ndan Çubuk'taki saldırı görüntülerini izleten Erdoğan'a yanıt: Ne senden ne şürekandan korkum yok
Erdoğan: Bahçeli, seçim barajıyla ilgili yüzde 7 teklifimi aynen kabul etti
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin
Mansur Yavaş, 600 milyon TL'lik 'Kara Kış Destek Paketi'ni açıkladı
Demirtaş: Bu terbiyesizler, halkın gündemini belirleyemezler, biz işimize gücümüze bakalım
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
Benzine 25 kuruş indirim
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin davada 13 sanığa zorla getirilme kararı
RTÜK'ten "TÜGVA'yı küçük düşürdüğü ve iftira attığı" gerekçesiyle Halk TV'ye ceza!
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