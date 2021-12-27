Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Aralık 2021

27 Aralık 2021 18:24
İmamoğlu: Soylu teröristleri tespit etmiş, o kişiler de şu an İBB’de görev yapıyorsa istifa etsin
Soylu'dan İBB'ye teftiş açıklaması: Siyasal bir tarafı yok, güvenlik tarafı var; şehirdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?
BDDK'dan İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusu
CHP Milletvekili Bulut ve Emin Çapa'dan BDDK soruşturmasına tepki: Halkıma gerçekleri söylemek vatandaşlık, insanlık, mesleki sorumluluğum"
Öztrak: Sarayın ve İçişleri Bakanının karın ağrılarını biliyoruz; gök kubbeyi başlarına yıkarız
Akşener'den İBB'ye terör teftişine tepki: Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin
HDP'den İBB'ye özel teftiş kararına tepki: Karşımızda sandık korkusuyla titreyen bir iktidar var
AKP’den emekli maaşına zam açıklaması: Asgari ücret artışına yakın olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sahipsiz hayvanlarla ilgili genelge!
Türk-İş: Açlık sınırı 4 bin, yoksulluk sınırı 13 bin liranın üzerine çıktı
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