Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Aralık 2021

İmamoğlu: Soylu teröristleri tespit etmiş, o kişiler de şu an İBB’de görev yapıyorsa istifa etsin

Soylu'dan İBB'ye teftiş açıklaması: Siyasal bir tarafı yok, güvenlik tarafı var; şehirdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?

BDDK'dan İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusu

CHP Milletvekili Bulut ve Emin Çapa'dan BDDK soruşturmasına tepki: Halkıma gerçekleri söylemek vatandaşlık, insanlık, mesleki sorumluluğum"

Öztrak: Sarayın ve İçişleri Bakanının karın ağrılarını biliyoruz; gök kubbeyi başlarına yıkarız

Akşener'den İBB'ye terör teftişine tepki: Kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin

HDP'den İBB'ye özel teftiş kararına tepki: Karşımızda sandık korkusuyla titreyen bir iktidar var

AKP’den emekli maaşına zam açıklaması: Asgari ücret artışına yakın olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sahipsiz hayvanlarla ilgili genelge!

Türk-İş: Açlık sınırı 4 bin, yoksulluk sınırı 13 bin liranın üzerine çıktı