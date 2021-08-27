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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ağustos 2021

27 Ağustos 2021 18:27

Erdoğan: Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var

Reuters'a konuşan Türk yetkili: Kabil havalimanının işletmesine Türkiye yardım edecekse güvenliği de biz sağlamalıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Afganistan açıklaması: Dayanışmayı göstermiş durumdayız; diğer ülkeler anında çekilirken, biz çekilmedik

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi

Kılıçdaroğlu: İster TOKİ ister AFAD, vatandaşı borçlandırırsa CHP'li 11 başkan borcu üstlenecek

AKP'li Özkan: Yalan terörüne daha fazla müsaade etmeyeceğiz, gerekli hukuki altyapının da hayata geçirilmesini sağlayacağız

Türk-İş: Gıda fiyatları ağustosta yıllık yüzde 22,78 arttı; açlık sınırı 2 bin 926 lira

Fransa seyahat listesini güncelledi: Türkiye yeniden kırmızı listede

Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı 81 ile talimat gönderdi, Gülistan'ın intihar etmediğini değerlendiriyor

Kazakistan'da silah deposunda patlama: 9 kişi öldü

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