Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ağustos 2021

27 Ağustos 2021 18:27
Erdoğan: Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var
Reuters'a konuşan Türk yetkili: Kabil havalimanının işletmesine Türkiye yardım edecekse güvenliği de biz sağlamalıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Afganistan açıklaması: Dayanışmayı göstermiş durumdayız; diğer ülkeler anında çekilirken, biz çekilmedik
Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi
Kılıçdaroğlu: İster TOKİ ister AFAD, vatandaşı borçlandırırsa CHP'li 11 başkan borcu üstlenecek
AKP'li Özkan: Yalan terörüne daha fazla müsaade etmeyeceğiz, gerekli hukuki altyapının da hayata geçirilmesini sağlayacağız
Türk-İş: Gıda fiyatları ağustosta yıllık yüzde 22,78 arttı; açlık sınırı 2 bin 926 lira
Fransa seyahat listesini güncelledi: Türkiye yeniden kırmızı listede
Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı: Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı 81 ile talimat gönderdi, Gülistan'ın intihar etmediğini değerlendiriyor
Kazakistan'da silah deposunda patlama: 9 kişi öldü
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