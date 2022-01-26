Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ocak 2022

İmamoğlu'dan restoran açıklaması: Devletin imkanlarıyla MOBESE kamerasının böylesi magazinsel bir sürecin parçası olarak kullanılmasının takipçisi olacağım

AKP'li Çelik: İBB büyük bir yönetim zaafiyeti ortaya çıkardı

Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Kulis: BAE, Cumhurbaşkanı kararıyla Koç Holding'e devri iptal edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'na teklif verecek

Davutoğlu ve Babacan'dan ortak açıklama: Türkiye her an seçim ortamına girebilir; bu Haziran da Ekim de olabilir

Kulis: İran'dan gaz akışı kısmen başladı; önümüzdeki günlerde miktarı daha da artacak

Türk-İş Başkanı Atalay'dan kamu işçileri için yüzde 2,5'lik ilave zam talebi

Kulis: AKP kurmayları Sezen Aksu'ya gösterilen tepkiyi fazla buldu; Erdoğan, "Siz konuşun; bana bırakmayın" dedi

Beyoğlu’nda kadına darp: Saldırgan, cam şişeyle başına vurdu, yumruk attı, tekmeledi

Fenerbahçe'de dört futbolcunun Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı