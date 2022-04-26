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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Nisan 2022

26 Nisan 2022 20:41

Gezi Davası'ndaki AKP milletvekili aday adayı hâkimin eşi de FETÖ itirafçısıymış!

Abdullah Gül’den Gezi davası kararına tepki: Yargılama süreci utanç verici, Türkiye’ye büyük kötülük, içeride çekecekleri eziyet çok acı

Adalet Bakanı Bozdağ: Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur

Gezi davası kararı eylemlerine polis müdahalesi; gözaltılar var

Erdoğan duyurdu: Kapalı mekânlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Bakan Özer, yarından itibaren tüm okullarda, kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi

Kılıçdaroğlu’ndan yol arkadaşlarına: Vatanı satanlarla kavga edeceğiz, ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin!

MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

HDP'li Ömer Öcalan hakkında soruşturma

Ukrayna’yı dolandırdığı iddia edilen Altınel: "Soylu’yu tanırım, müşteki ortalığı karıştırmak için böyle iddialarda bulunuyor”

 

 

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