Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Nisan 2022

26 Nisan 2022 20:41
Gezi Davası'ndaki AKP milletvekili aday adayı hâkimin eşi de FETÖ itirafçısıymış!
Abdullah Gül’den Gezi davası kararına tepki: Yargılama süreci utanç verici, Türkiye’ye büyük kötülük, içeride çekecekleri eziyet çok acı
Adalet Bakanı Bozdağ: Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasıyla ilgili söz söylemeye hakkı yoktur
Gezi davası kararı eylemlerine polis müdahalesi; gözaltılar var
Erdoğan duyurdu: Kapalı mekânlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırıldı
Bakan Özer, yarından itibaren tüm okullarda, kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi
Kılıçdaroğlu’ndan yol arkadaşlarına: Vatanı satanlarla kavga edeceğiz, ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin!
MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
HDP'li Ömer Öcalan hakkında soruşturma
Ukrayna’yı dolandırdığı iddia edilen Altınel: "Soylu’yu tanırım, müşteki ortalığı karıştırmak için böyle iddialarda bulunuyor”
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