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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Haziran 2021

26 Haziran 2021 17:56

Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelini attı: Yatırımcıları, bankaları tehdit ediyorlar; söke söke sizden bu paraları alırlar

2 milyon 607 bin öğrencinin girdiği YKS'nin ilk oturumu TYT yapıldı

Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ankara'ya gelen ABD heyeti: Kabil Havalimanı konusunda ilerleme kat edildi

TİHV ve İHD'den ortak açıklama: Günümüzde tüm ülke adeta işkence mekânı haline gelmiştir

Son iki yılda 3 binden fazla doktor Almanya'ya gitti, binlercesi sırada bekliyor

TGC, Veyis Ateş'i oy birliğiyle üyelikten çıkardı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Askeri tıp fakülteleri kapatılalı 6 yıl oldu, Katarlılar askeri tıp eğitimini nerede alacaklar?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 6.929 metreküp müsilaj bertaraf edildi

Yağışlar yüzde 66 azaldı: Olağanüstü kuraklık uyarısı!

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