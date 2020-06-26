T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Haziran 2020

26 Haziran 2020 19:19

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması: YKS'ye girecek adayların bir yakını kendisine eşlik edebilecek

Erdoğan gençlerle konuşurken "Oy yok" yorumları geldi; yayın yorumlara kapatıldı

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın gidici olması için özel bir çabaya gerek yok, kendi sonunu hazırlayan bir lider

İstanbul'da YKS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz

CHP’den Koronavirüs önlemi; milletvekillerinden personellerini evden çalıştırmaları istendi

Menemen Belediye Başkanı CHP’li Serdar Aksoy hakkında terör soruşturması

HDP'li bir vekilde Koronavirüs tespit edildi

Türkiye'de ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan bir kişi doğum yaptı

İmamoğlu’ndan Fatih tablosu için 'israf' eleştirilerine: Maneviyatımın değerini ölçecek bir para miktarı yok

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, kanaldaki görevine veda etti

ETİKETLER

bir bakışta bugünt24gündemgelişmehaberlerhaberykssınavkoronaerdoğancnngözde atasoy

Diğer Videolar

800 yıllık tarihi Ulu Cami’nin bahçesini çöplüğe çevirdiler

Amanos Dağları'nda dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular; kilosu 3 bin Euro...

ABD polisinden 8 yaşındaki çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Büfelerin önüne bırakılan ekmekleri çaldılar

"Acun Ilıcalı resmi adımı attı; Netflix'e rakip olacak"

Belarus’taki protestolar 2. gününde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Polisten vatandaşlara o kişiler için uyarı: Dikkat!...

Murat Karayalçın’dan 'Muharrem İnce' yorumu: Bu bir şantaj...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını kısmi olarak kaldırmasının nedeni ortaya çıktı...

Yerel seçimde Binali Yıldırım'ı ve Mehmet Özhaseki'yi önde gösteren ORC'nin...

Bilim insanları Koronavirüs'e karşı korumada 14 farklı maskeyi test etti;...

Kulis: Kamu bankaları mevduat faizini yukarı çekti...

Erdoğan'dan Babacan'a: IMF bizden borç istedi, verin dedim; o zaman...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Polisten vatandaşlara o kişiler için uyarı: Dikkat!...

Murat Karayalçın’dan 'Muharrem İnce' yorumu: Bu bir şantaj...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24