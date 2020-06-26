Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Haziran 2020

26 Haziran 2020 19:19
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması: YKS'ye girecek adayların bir yakını kendisine eşlik edebilecek
Erdoğan gençlerle konuşurken "Oy yok" yorumları geldi; yayın yorumlara kapatıldı
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın gidici olması için özel bir çabaya gerek yok, kendi sonunu hazırlayan bir lider
İstanbul'da YKS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz
CHP’den Koronavirüs önlemi; milletvekillerinden personellerini evden çalıştırmaları istendi
Menemen Belediye Başkanı CHP’li Serdar Aksoy hakkında terör soruşturması
HDP'li bir vekilde Koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan bir kişi doğum yaptı
İmamoğlu’ndan Fatih tablosu için 'israf' eleştirilerine: Maneviyatımın değerini ölçecek bir para miktarı yok
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, kanaldaki görevine veda etti
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