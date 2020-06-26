Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Haziran 2020

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması: YKS'ye girecek adayların bir yakını kendisine eşlik edebilecek

Erdoğan gençlerle konuşurken "Oy yok" yorumları geldi; yayın yorumlara kapatıldı

Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın gidici olması için özel bir çabaya gerek yok, kendi sonunu hazırlayan bir lider

İstanbul'da YKS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz

CHP’den Koronavirüs önlemi; milletvekillerinden personellerini evden çalıştırmaları istendi

Menemen Belediye Başkanı CHP’li Serdar Aksoy hakkında terör soruşturması

HDP'li bir vekilde Koronavirüs tespit edildi

Türkiye'de ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan bir kişi doğum yaptı

İmamoğlu’ndan Fatih tablosu için 'israf' eleştirilerine: Maneviyatımın değerini ölçecek bir para miktarı yok