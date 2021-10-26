Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ekim 2021

Suriye-Irak tezkeresine Meclis'ten onay

Kılıçdaroğlu: Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan tezkereye 'hayır!' diyeceğiz

Buldan'dan muhalefete: Kaybetmekte olan iktidarın değirmenine su taşımayın, tezkereye 'evet' demeyin

Bahçeli: Kavala hakkında hüküm verilirse vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi milli bir zarurettir

Arınç: 2002'de Soros'un kurduğu vakfın donelerini kullandık, o zaman baş tacıydı

Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci 14 öğrenci hakkında tedbir kararı aldırdı

Ümitcan Uygun hakkında 'Aleyna Çakır'ı darbetmesiyle ilgili yeni dava açıldı

Kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulması için çalışmalar başlatılacak

NASA’dan gök cismi keşfi: ‘Samanyolu galaksisi dışında keşfedilen ilk gezegen olabilir’