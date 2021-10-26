Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Ekim 2021

26 Ekim 2021 18:15
Suriye-Irak tezkeresine Meclis'ten onay
Kılıçdaroğlu: Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan tezkereye 'hayır!' diyeceğiz
Buldan'dan muhalefete: Kaybetmekte olan iktidarın değirmenine su taşımayın, tezkereye 'evet' demeyin
Bahçeli: Kavala hakkında hüküm verilirse vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi milli bir zarurettir
Arınç: 2002'de Soros'un kurduğu vakfın donelerini kullandık, o zaman baş tacıydı
Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci 14 öğrenci hakkında tedbir kararı aldırdı
Ümitcan Uygun hakkında 'Aleyna Çakır'ı darbetmesiyle ilgili yeni dava açıldı
Kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulması için çalışmalar başlatılacak
NASA’dan gök cismi keşfi: ‘Samanyolu galaksisi dışında keşfedilen ilk gezegen olabilir’
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