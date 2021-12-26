Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Aralık 2021

26 Aralık 2021 16:38
Kılıçdaroğlu: Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın
Erdoğan: Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz!
Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu: 5 Haziran
Kulis | Erdoğan, "Tam hazırlık yapmadan, arkası önünü düşünmeden, ayaküstü düzenleme getirmeyin” uyarısını yapmış
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı
Kadın kuryeye trafikte saldırı: ‘Vurmayın’ diye bağırdım, vurmaya devam ettiler
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri dövüştürdüler
Güney Afrika'da apartheid rejiminin sonlanmasında rol oynayan Nobel ödüllü başpiskopos Desmond Tutu yaşamını yitirdi
Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
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