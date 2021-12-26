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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Aralık 2021

26 Aralık 2021 16:38

Kılıçdaroğlu: Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın

Erdoğan: Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz!

Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu: 5 Haziran

Kulis | Erdoğan, "Tam hazırlık yapmadan, arkası önünü düşünmeden, ayaküstü düzenleme getirmeyin” uyarısını yapmış

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı

Kadın kuryeye trafikte saldırı:  ‘Vurmayın’ diye bağırdım, vurmaya devam ettiler

Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri dövüştürdüler

Güney Afrika'da apartheid rejiminin sonlanmasında rol oynayan Nobel ödüllü başpiskopos Desmond Tutu yaşamını yitirdi

Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

 

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